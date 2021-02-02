Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, 2021 yılı içerisinde koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı.

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının satışlarından 2020 yılının son çeyreğinde 2019'a oranla yüzde 12'lik bir artışla 11,7 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket, 2021 yılında ise yaklaşık 15 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu gelirin sadece koronavirüs aşı satışlarından geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı