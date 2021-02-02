Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

02.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:21
Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, 2021 yılı içerisinde koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, 2021 yılı içerisinde koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı.

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının satışlarından 2020 yılının son çeyreğinde 2019'a oranla yüzde 12'lik bir artışla 11,7 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket, 2021 yılında ise yaklaşık 15 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu gelirin sadece koronavirüs aşı satışlarından geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 19:22:35. #1.14#
title