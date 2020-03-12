PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'a çeşitli nedenlerle para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Trabzonspor'a 224 bin, MKE Ankaragücü'ne 170 bin, Beşiktaş'a 150 bin, Sivasspor'a 124 bin, Galatasaray'a 99 bin, Fenerbahçe'ye 70 bin 500, Denizlispor'a 24 bin ve Kayserispor'a 20 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın 75 bin, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun ise 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal Gündüz'e 45 gün, Ahmet Topdağ'a 30 gün ve Burak Çakır'a ise 21 gün hak mahrumiyeti verildiği belirtildi. Ayrıca Erdal Gündüz'e 50 bin, Burak Topdağ'a 35 bin ve Burak Çakır'a ise 25 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan çeşitli sebeplerle TFF 1. Lig'den Bursaspor'a 36 bin, Ekol Göz Menemenspor'a ise 4 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA