PFDK, Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PFDK, Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi

PFDK, Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle Hes Kablo Kayserispor'a 100 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 84 bin lira ve MKE Ankaragücü'ne ise 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sami Uğurlu'ya Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı, lacivert-beyazlı kulübün CEO'su Serkan Reçber'e de talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 4 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması sebebiyle 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Hakan Sabancı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PFDK, Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 20:44:44. #1.15#

title