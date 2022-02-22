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PFDK, Spor Toto 1. Lig'den 3 kulübe para cezası verdi

AA, Emre Doğan - Spor
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PFDK, Spor Toto 1. Lig'den 3 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 25. haftasında oynanan müsabakalarda yapılan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Bursaspor'a 68 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 16 bin ve Tuzlaspor'a ise 6 bin 750 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tuzlasporlu futbolcu Rajko Rotman'ın rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Altaş Denizlisporlu bazı taraftarların ise bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edileceği kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor

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