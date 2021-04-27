PFDK sevkleri açıklandı
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PFDK sevkleri açıklandı

PFDK sevkleri açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk açıklandı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk açıklandı.

Sevk raporu şöyle;

1- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 25.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 9/3 ve 5/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 25.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 25.04.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KASIMPAŞA AŞ. Kulübü idarecisi SERKAN REÇBER'in 25.04.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 25.04.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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