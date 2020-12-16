PFDK sevkleri
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PFDK sevkleri

16.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:39
PFDK sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2, TFF 1. Lig'den ise bir kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2, TFF 1. Lig'den ise bir kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig erteleme maçı ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Bursaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Atakaş Hatayspor ile Bursaspor'un talimatlara aykırı hareketleri, MKE Ankaragücü'nün ise stada usulsüz seyirci alınması gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Göztepe'de forma giyen Murat Paluli'nin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Atakaş Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz'in ise kural dışı hareketi ve hakareti gerekçeleriyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen'in talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Bayram Levent Keser'in ise aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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