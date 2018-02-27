PFDK, Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'a Para Cezası Verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, karşılıklı açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a 50 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman hakkındaki kararlarını verdi! PFDK'ya sevk edilen iki teknik direktör de 50'şer bin TL para cezasına çarptırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında, Caner Erkin'in aldığı cezayı başka futbolcuların almadığını söyleyerek, "El kol katarak konuşunca 5-6 maç ceza alınıyor ama başkaları ağzıyla kirli şekilde konuşunca ceza almıyor" demişti.
AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?
Aykut Kocaman ise derbi maçına Cüneyt Çakır'ın atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "2015-16 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Karşılaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız" ifadelerini kullanmıştı.
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SİZİN TEK İŞİNİZ PARA CEZAMI KESMEK BİLMEDİĞİM İÇİN SORUYORUM BENİ AYDINLATIR MISINIZ, RÜYAMDA RAHMETLİ METE İNSELELİ GÖRDÜM HANİ VARDIYA SİNEMALARDA ORTA ROLLERDE OYNARDICevap Yaz Yayından Kaldır
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beşiktaş bayern münihe yenildi. sonra bi baktımki türkiyede almanyadan daha çok bayern münih taraftarı ortaya çıktı.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Federasyon Mali götürüyor herkese para cezasi kesiyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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neden sadece hakemi suçluyor anlamadım. oyuncuların ve teknik heyetin hiç mi suçu yok. ayrıca ilk yarıda FB BJK yi 2-1 yendi. o maçtaki hakem hataları çok büyüktü. ofsaytla alakası olmayan gole ofsayt verilmesi bir hakem hatası olamaz. olsa olsa kasıtlı hakem hatası olur. bu bir çok takıma yapılıyor. bunların hiç birisi hakem hatası değil. yayıncı kuruluşların dolaylı yoldan ince ayarıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Derbi maçında çok amaçok kırıcı bir oyun segileyen BJK takımı maçı kazandı birde şuursuz çarşı takımı vardı evlere şenlik. Ben hatırlardım 1947/53 yıllarında o zaman dolma bahçede oynanırdı çamur saha. Maç sonrası biz BJK li lerle kolkola beyoğluna çıkardık Hacıbekir bizlere baklava dağıtırdı. Ama o zaman İstanbul takımları taraftarları hiç kavga nedir bilmezdik. Şimdimi?şimdilerde ne oyuncuların nede hakemlerin aleyhinde edilmedik küfür kalmadı. İşte bu jenerasyon tam manasıyla dejenere olmuşturCevap Yaz 2 Yayından Kaldır