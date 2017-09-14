PFDK, Olaylar Nedeniyle Fenerbahçe'ye Tribün Kapatma Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir maçında yaşanan olaylar ilgili Fenerbahçe'ye verilen cezayı açıkladı. Açıklamaya göre sarı-lacivertli kulübe 100 bin TL para cezası ve 'Okul Üst D Blok' tribünündeki seyircilerin Beşiktaş karşılaşmasında girişlerinin engellenmesine karar verildi.

İşte o açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine kara verilmiştir"