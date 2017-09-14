PFDK, Olaylar Nedeniyle Fenerbahçe'ye Tribün Kapatma Cezası Verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 100 bin TL para ve tribün kapatma cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir maçında yaşanan olaylar ilgili Fenerbahçe'ye verilen cezayı açıkladı. Açıklamaya göre sarı-lacivertli kulübe 100 bin TL para cezası ve 'Okul Üst D Blok' tribünündeki seyircilerin Beşiktaş karşılaşmasında girişlerinin engellenmesine karar verildi.
İşte o açıklama:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine kara verilmiştir"