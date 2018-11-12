PFDK'nın 8 Maç Ceza Verdiği Hasan Şaş, İngiltere'de Forvet İzledi
Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle PFDK'nın 8 maç ceza verdiği Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, İngiltere'ye giderek Norwich forması giyen Temmu Pukki'yi izledi.
Ümit Davala, Kayserispor karşısında takımı sahada yönetirken, yanında da Levent Şahin vardı. PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş ise farklı bir görevdeydi.
Teknik direktör Fatih Terim'in, Kayseri'ye getirmediği antrenörünü İngiltere'ye gönderdiği Hasan Şaş'ın burada Norwich'in, Milwall'ı 4-3 yendiği maçı seyrettiği ortaya çıktı. Antrenör Şaş'ın zorlu maçta 2 gol atan ve sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Teemu Pukki'yi takip ettiği belirtildi.
13 MAÇTA 7 GOL ATTI
Bu sezon Championship'te 13 maça çıkan Finlandiyalı golcü, 7 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Teemu Pukki sezon başında bedelsiz olarak Bröndby'den Norwich'e transfer oldu.
YORUMLAR (21)
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sacma hangi zamanda yasiyoruz kanarya sergisinemi cikti hayret birsey;-))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yalan haber hasan sas ucakdan korkuyor nasil ingiltereye gitti? dogruyu yasin hasan sas piskolojik tedavi görüyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun türk futbolu bu adamların eline kaldıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ROBİNHO ROBINHO ROBİNHO Her zaman heryerde ROBİNHO..Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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TÜRKİYEDE düşmeye oynayan takımlarda belki oynar, boş topçuCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır