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PFDK, MKE Ankaragücü oyuncusu Owusu'ya 2 maç men cezası verdi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
PFDK, MKE Ankaragücü oyuncusu Owusu'ya 2 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Kwabena Owusu'ya 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü'nde forma giyen Kwabena Owusu'ya 2 maç men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, rakip takım sporcusuna yönelik sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği hakareti nedeniyle Owusu'ya 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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