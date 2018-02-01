PFDK, Maça Çıkmayan Amedspor'a Hükmen Mağlubiyet ve 3 Puan Silme Cezası Verdi
PFDK, Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler'e, 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silinme cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, verilen deplasman yasağı kararını protesto ederek Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amedspor'a cezayı kesti. Kurul, 3 puan silme ve hükmen mağlubiyet cezasına hükmetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE karar verilmiştir."
YORUMLAR (36)
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Olum sizin zaten bir vatanınız yok tüm dünya size kucak açıyor beslemek için gitsenize burada dağlarda sıçan gibi deliklere girip pusu yaparak vatan hayalleri kuruyorsunuz.Sizin buna inanmanız cahilliğinizin en güzel örneğidir. Türkler vatanlarından 1 karış vermez gördük görüyoruz göreceğiz izleyin sizde.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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100 puanda düşseniz umrumuzda bile deyil yüreği yetiyorsa federasyonun küme düşürsün yürek yokki federasyonda varsa düşürsünCevap Yaz 3 7 Yayından KaldırNECO: Asalak lagım fareleri.1 1 Yayından KaldırMELİH: seni tırrek anca burdan klavye delikanlılık yapın cakma delikanlılar sizi. cesaret için yürek yıyen yandasalrınız tunellerde fare misali surunuyor sonra les sende biraz delikanlıysan ya ver sosyal medya adresini yada afrıne git orda senin gibi bölücü terorıstlerle sırt sırta ver ama sen ıkısınıde yapamazsın3 3 Yayından Kaldır
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Pankart tasımamak için cıkmadılar 41 mac niye cıkmıslar. Ekmek yedikleri tasa... Anladınız...Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır