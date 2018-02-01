PFDK, Maça Çıkmayan Amedspor'a Hükmen Mağlubiyet ve 3 Puan Silme Cezası Verdi

MELİH:

seni tırrek anca burdan klavye delikanlılık yapın cakma delikanlılar sizi. cesaret için yürek yıyen yandasalrınız tunellerde fare misali surunuyor sonra les sende biraz delikanlıysan ya ver sosyal medya adresini yada afrıne git orda senin gibi bölücü terorıstlerle sırt sırta ver ama sen ıkısınıde yapamazsın