PFDK kural hatası yok demişti ama o hakem askıya alındı
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PFDK kural hatası yok demişti ama o hakem askıya alındı

PFDK kural hatası yok demişti ama o hakem askıya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanan İstanbulspor - Samsunspor maçında ev sahibi ekip, hakem Turgut Doman'ın Eduart Rroca'yı daha önce sarı kartı olmamasına rağmen çift sarı karttan oyundan attığı gerekçesiyle PFDK'ya başvurmuştu.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanan İstanbulspor - Samsunspor maçında ev sahibi ekip, hakem Turgut Doman'ın Eduart Rroca'yı daha önce sarı kartı olmamasına rağmen çift sarı karttan oyundan attığı gerekçesiyle PFDK'ya başvurmuştu. PFDK, kural hatası olmadığı sebebiyle bu başvuruyu reddetse de Doman, söz konusu müsabakadan sonra görev alamadı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'un, sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada İstanbulspor Kulübü, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın, Eduart Rroca'yı sarı kartı olmamasına rağmen çift sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktığı gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) kural ihlali başvurusu yapmıştı. Ancak PFDK, "Müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle direkt kırmızı kartla ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntülerle somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir" diyerek bu başvuruyu reddetmişti.

O MAÇTAN SONRA ATANAMADI

PFDK'nın kural ihlali olmadığına hükmetmesine rağmen Turgut Doman, söz konusu mücadeleden sonra TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından herhangi bir karşılaşmaya atanmadı. Doman, 70 gündür düdük çalmıyor.

(Uygar Aydın/İHA)

PFDK kural hatası yok demişti ama o hakem askıya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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