Pfdk Kararları Açıklandı! Amedspor'un Cezası Belli Oldu...

PFDK kararları açıklandı. Sivas Belediyespor maçına çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silinme cezası verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.02.2018 tarih ve 46 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.01.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST 407,408,412, KUZEY ALT 107,108 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI J,I,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI ALT E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu PETAR SKULETIC'in, 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 27.01.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.01.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi ERHAN YILMAZ'ın, 27.01.2018 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1.Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- HATAYSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü sporcusu MURAT PALULİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MENEMEN BLD.SPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BLD.SPOR - SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE,

14- ALTAY Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan ALTAY - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- NİĞDE BLD. SPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan NİĞDE BLD. SPOR - BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübü masörü RAMAZAN GÖZÜKÜÇÜK'ün, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübü antrenörü HAKAN ERHALAÇ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- DÜZCESPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN ÖZCAN'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KORKMAZ'ın, 28.01.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ÇATALCASPOR Kulübü sporcusu EMRE TURGUT'un, 27.01.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KOZAN BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu HAKAN DOĞRU'nun, 28.01.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR - KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 28.01.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün eşgüdüm toplantısına güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ANADOLU BAĞCILAR SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ANADOLU BAĞCILAR SPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ANADOLU BAĞCILAR SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANADOLU BAĞCILAR SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KIRIKHANSPOR Kulübü sporcusu MEHMET AKİF ŞERİFOĞLU'nun, 28.01.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- OSMANİYESPOR FK'nın, 28.01.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-AYDINSPOR 1923 TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- TEKİRDAĞSPOR Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-TARSUS İDMAN YURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.'nin, 27.01.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. sporcusu SEDAT DURSUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- CİZRESPOR Kulübü sporcusu SAYİM ÇELİK'in, 27.01.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

31- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu CELALCAN UYSAL'ın, 26.01.2018 tarihinde oynanan BALIKESİR BALTOK-BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu ALİ SAMET EKER'in, 29.01.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KARDEMİR KARABÜKSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu ÜMİT YILMAZ'ın, 28.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-ANTALYASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ