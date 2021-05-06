PFDK Kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, Helenex Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplamda 196 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

1- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, protokol tribününde ve yedek kulübesi arkasındaki tribünlerde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü malzemecisi YUSUF YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ile 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü fizyoterapisti EREN YILDIRIM'ın, 03.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 03.05.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

4- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSA ÇAĞIRAN'ın, 02.05.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACI'nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu NEJC SKUBIC hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu JEREMAIN MARCIANO LENS hakkında, 02.05.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu LUCAS RODRIGO BIGLIA hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MEVLÜT ERGİN'in, akredite edilmediği halde stadyuma ve yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun, akredite edilmediği T alanı girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi YALÇIN ESEN'in, akredite edilmediği T alanına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi YALÇIN ESEN'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü başkanı YÜKSEL YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 01.05.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- MENEMENSPOR A.Ş. idarecisi TAHİR ŞAHİN'in, 01.05.2021 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi MURAT TEKDOĞAN'ın, 02.05.2021 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-SERİK BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi RAMAZAN YILMAZ'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi YUSUF YILDIRIM'ın, müsabaka esnasında sahaya girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ZİYAD RÜSTEM'in, müsabaka esnasında sahaya girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü idarecisi ERSİN BÜYÜKTEPE'nin, 02.05.2021 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübü başkanı GÖKHAN KELEŞ'in, 02.05.2021 tarihinde oynanan ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR-ANKARA DEMİRSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübü başkanı GÖKHAN KELEŞ hakkında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübü idarecisi OĞUZ TAN hakkında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübü antrenörü ERTUĞRUL ARSLAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- SANCAKTEPE FK A.Ş. kaleci antrenörü VEYSEL BEŞİK'in, 02.05.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-SANCAKTEPE FK A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada SANCAKTEPE FK A.Ş. kaleci antrenörü VEYSEL BEŞİK'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 02.05.2021 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-NİĞDE ANADOLU FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

15- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.'nin, 02.05.2021 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. antrenörü ABDULKERİM KOÇ'un, akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. antrenörü ABDULKERİM KOÇ'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi VURAL YILDIZ'ın, 02.05.2021 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi VURAL YILDIZ'ın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- PAYASSPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-PAYASSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, 01.05.2021 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmeleri, toplu olarak fotoğraf çektirmeleri ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. idarecisi KEMAL ONUR hakkında, maske takma zorunluluğuna uymaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. idarecisi AHMET MAHSUN MELİKOĞLU hakkında, maske takma zorunluluğuna uymaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. idarecisi SEYİT KUTUP YILDIRIM hakkında, maske takma zorunluluğuna uymaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. idarecisi ORHAN TUMA hakkında, maske takma zorunluluğuna uymaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. idarecisi CUMHUR ENÜR hakkında, maske takma zorunluluğuna uymaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. idarecisi MEHMET SELİM GÖNDER hakkında, maske takma zorunluluğuna uymaması ve akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. görevlisi TURHAN İLGİN'in, akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- İSKENDERUN FUTBOL Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde ve yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ görevlisi SARUHAN KANAT'ın, resmi güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde ve yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü teknik sorumlusu POLAT ÇETİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü başkanı CAHİT ÖZEL'in, resmi güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü idarecisi YAKUP TONGADUR'un, resmi güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 01.05.2021 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-TOKATSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan YOMRA SPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan KARAMAN BELEDİYESPOR-YOZGATSPOR 1959 FK Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübünün, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübünün, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübünün, mensuplarının müsabaka sonrasında protokol tribününden inerek yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KARAMAN BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi BAYRAM UYSAL'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ÇARŞAMBASPOR Kulübü görevlisi CELAL BERBER'in, 01.05.2021 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ÇARŞAMBASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- 1954 KELKİT BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu KÖKSAL AYAYDIN'ın, 01.05.2021 tarihinde Kelkit İlçe Stadında oynanan 1954 KELKİT BLD.SPOR-68 AKSARAY BLD.SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BURSA YILDIRIM SPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR-KOZAN SPOR FK Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

27- KOZAN SPOR FK görevlisi MURAT DOĞAN'ın, 01.05.2021 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR-KOZAN SPOR FK Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BLD. SPOR-BERGAMA BLD. SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.05.2021 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-DİLA GIDA ADIYAMAN 1954 SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, tribünlere usulsüz seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)Aynı müsabakada KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi BEDİR ÇELİK'in, protokol tribününe girebilecek kişilerden olmamasına rağmen akredite edilmediği protokol tribününe ve yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi BEDİR ÇELİK'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı