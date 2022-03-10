PFDK kararları açıklandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 2, İrfan Can Kahveci'ye ise 1 maç men cezası verildi

Trabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'a 2 maç men

İSTANBUL,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 2, İrfan Can Kahveci'ye ise 1 maç men cezası verdi. Trabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz ise 2 maç menle cezalandırıldı.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 05.03.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 07.03.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜNÜ 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 115 ve 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS TRİBÜN C, D, L, FENERİUM ALT AVİS TRİBÜN C, F, SPOR TOTO TRİBÜN C, D, L, MARATON ÜST TRİBÜN H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu TYMOTEUSZ PUCHACZ'in, 06.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 05.03.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi OKTAY KARADAĞ'ın, 05.03.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- EYÜPSPOR Kulübünün, 06.03.2022 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- KOCAELİSPOR Kulübünün, 04.03.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 126 numaralı blok ve BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 111-B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- ADANASPOR A.Ş.'nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, bir taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü sporcusu ODISE ROSHI'nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-BURSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor