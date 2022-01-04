PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 29.12.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-BODRUMSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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