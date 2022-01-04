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PFDK kararları

PFDK kararları
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor ile Altaş Denizlispor'u para cezasına çarptırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor ile Altaş Denizlispor'u para cezasına çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Adana Demirspor'a 32 bin, Altaş Denizlispor'a 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Öte yandan, Yılport Samsunsporlu futbolcu Ali Ülgen'e ise kupa müsabakasının hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

1 hafta önce Galatasaray'ı elemişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı

1 hafta önce Galatasaray'ı elemişlerdi! Denizlispor'da takımın yarısı korona çıktı

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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