PFDK, iki Süper Lig takımına para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a para cezası uyguladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunmaları nedeniyle iki Antalya temsilcisine 9'ar bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay