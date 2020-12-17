PFDK, Göztepe'ye ceza yağdırdı
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PFDK, Göztepe'ye ceza yağdırdı

17.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:54
PFDK, Göztepe'ye ceza yağdırdı

PFDK, geçtiğimiz hafta Göztepe'nin Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakadan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımına 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK, geçtiğimiz hafta Göztepe'nin Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakadan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımına 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e, Başkanvekili Talat Papatya'ya para cezası ve futbolcu Alpaslan Öztürk'e 1 maç men ve para cezası verildiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantıda geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanan maçta Göztepe'ye verilen cezaları açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün Çaykur Rizespor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" paylaşımına 100 bin TL para cezası verildiğini açıklandı. PFDK, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e kulübün sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24 bin TL ve Göztepe Başkanvekili Talat Papatya'ya ise sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 36 bin TL para cezası verildiğini duyurdu. Göztepe'nin futbolcusu Alpaslan Öztürk'e de Çaykur Rizespor maçında sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verildi.

Öte yandan, sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut hakkında ise ceza tayinine yer olmadığı kararı verildi. - İZMİR

PFDK, Göztepe'ye ceza yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:10:10. #1.14#
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