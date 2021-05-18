PFDK, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
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PFDK, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tuzlaspor ile oynadıkları maçta talimatlara uymadığı gerekçesiyle Giresunspor'a 12 bin lira, kulüp başkanı Hakan Karaahmet'e de 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul, aynı maçta rakibine yönelik hakareti nedeniyle Giresunsporlu futbolcu Tolgahan Acar'ı iki maçtan men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Açıklamada, Tuzlaspor'un 50 bin, Menemenspor'un 26 bin, Adana Demirspor'un da 12 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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PFDK, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi - Haberler Spor
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