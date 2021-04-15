PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi
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PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç ceza verdi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç men cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ryan Donk'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'a 2 maç men cezası uygulayan PFDK'nin, Demir Grup Sivasspor'da idareci Erdal Sarılar 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, görevli Erkan Biçer'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 72 bin, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a da 24 biner lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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