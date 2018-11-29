PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Mustafa Cengiz'in toplamda 105 gün olan hak mahrumiyeti cezası son kararla birlikte 150 güne çıktı.
PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti ceza verdi. Mustafa Cengiz'in, PFDK'dan aldığı hak mahrumiyeti cezası 150 güne çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir. "
YORUMLAR (16)
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BAŞKANIN SÖYLEDİĞİ HER KELİMEYİ VE SÖZÜ BİZDE SÖYLÜYORUZ VE GÖRÜYORUZ HADİ BİZE DE CEZA VERSENE TÜPÇÜÜÜÜCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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BAŞKANIM BAĞIMSIZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI OLMANIZI ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ. . . . BU İŞ SİYASETE GİRERSENİZ ÇÖZÜLÜR. . . . ZATEN SİZ ARTIK GÖNÜLLERİN BAŞKANI OLABİLİRSİNİZ. . . . .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Beter olun cinconCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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İŞİN EN GARİP TARAFI FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE SİVASSPORA BİLE ŞİKE SÜRECİNDE BU KADAR YÜKLENİLMEDİ. . . . . ŞU HER İŞE EL ATAN SİYASİLER BURADA BİR HAKSIZLIK VAR SİZ BUNU GÖRMEZSENİZ. . . BİZDE SANDIKTA SİZİ GÖRMEYECEĞİZ. . . . .Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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galatasaray Türkiyenin yarısıdır siz bu cezayı mustafa cengize fatih terime değil 40 milyon galatasaraylıya veriyorsunuz yazıklar olsun böyle adaletsizlik olmaz. . . ama karşınızda dimdik bir taraftar kitlesi göreceksiniz. galatasaray böyle oyunlarla durdurulamaz çünkü Türkiye'' nin yüz akıdır galatasarayım FORZA GALATASARAYCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır