PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi

PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti ceza verdi. Mustafa Cengiz'in, PFDK'dan aldığı hak mahrumiyeti cezası 150 güne çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir. "