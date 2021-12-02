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PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında İrfan Can ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında tartışma yaşanmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi bu müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

 Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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