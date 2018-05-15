PFDK, Fenerbahçe'ye 45 Bin TL Para Cezası Kesti
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan taraftar olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 45 bin TL para cezası kesti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası finalinde yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 45 bin TL ceza verdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
YORUMLAR (3)
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aynen GÖZTEPEMİZİN ŞANLI TARAFTARI KÜFÜR ETTİ DİYE İÇERİ GİRSİN VE HER MAÇ BİŞEY OLMAMASINA RAGMEN 100 BİN TL CEZA YESİN BİZANSA 45 BİN ÇOK İYİCevap Yaz Yayından Kaldır
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tff nasıl para alacağını şaşırmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun,bu para cezası onlara ders olmuştur,birdaha yaptırmazlar...yada yaptırırlar,nede olsa bu miktar parayı futbolcular ve yöneticiler bir gecede hesap olarak ödüyor !!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır