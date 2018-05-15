PFDK, Fenerbahçe'ye 45 Bin TL Para Cezası Kesti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası finalinde yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 45 bin TL ceza verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."