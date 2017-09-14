Pfdk, Fenerbahçe'nin Cezasını Açıkladı

PDFK, Fenerbahçe'ye 100 bin TL para cezası verdi.

Pfdk, Fenerbahçe'nin Cezasını Açıkladı

PDFK, Fenerbahçe'ye 100 bin TL para cezası verdi.

Kaynak: Dunya.com