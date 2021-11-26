PFDK, derbi sonrası Galatasaray'da kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para... - Haberler Spor
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PFDK, derbi sonrası Galatasaray'da kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
PFDK, derbi sonrası Galatasaray'da kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para...

PFDK, derbi sonrası Galatasaray'da kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verdi.

PFDK, derbi sonrası Galatasaray'da kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verdi. - İSTANBUL

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