PFDK, derbi sonrası Galatasaray'da kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para...
PFDK, derbi sonrası Galatasaray'da kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verdi.
PFDK, derbi sonrası Galatasaray'da kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve Teknik Direktör Fatih Terim'e toplam 505.500 TL para cezası verdi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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