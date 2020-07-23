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PFDK'den Vedat Muric'e 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK'den Vedat Muric'e 2 maç men
23.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:07

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide kırmızı kart gören Muric'e rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği belirtildi.

Ligde son hafta öncesi küme düşmesi kesinleşen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İbrahim Üzülmez'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Göztepe Kulübünde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sinan Öznur'a sosyal medya hesabı aracılığıyla TFF ile Galatasaray müsabakasının hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 150 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Trabzonspor Futbol Takımı Menajeri Emrah Tok'a İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Medipol Başakşehir'e 144 bin lira, Çaykur Rizespor'a da 48 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

PFDK, çeşitli gerekçelerle 1 kulüp başkanı ile 4 yöneticiye 4 bin 500'er lira, 1 antrenör ve 9 futbolcuya ise 900'er lira para cezası verdi.

Para cezası alan başkan, yönetici, antrenör ve futbolcular şöyle:

Başkan: Hasan Kartal (Çaykur Rizespor)

Yönetici: Yusuf Günay (Galatasaray), Ali Haydar Er, Cem Kuyumcu, Sinan Mete (Çaykur Rizespor)

Antrenör: Kaan Arısoy (Medipol Başakşehir)

Futbolcular: Ali Turan, Selim Ay, Erdon Daci, Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Eljero Elia, Gökhan İnler, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e 30 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 29 bin 500 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Üneş'in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ömer Düzgün'ü 30 gün hak mahrumiyeti ve 29 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Aynı kulüpten 1 yöneticiye 4 bin 500, 2 antrenör ve 1 futbolcuya da 900'er lira para cezası verildi.

Öte yandan gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 84 bin lira, Hatayspor'a ise 60 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı. Adana Demirspor'a 24 bin, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a ise 4 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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