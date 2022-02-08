PFDK'den Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası - Haberler Spor
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PFDK'den Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası

AA, Emre Doğan - Spor
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PFDK'den Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tahir Kıran'ın 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

AA / Emre Doğan - Spor

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