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PFDK'den Mustafa Yumlu'ya 4 maç ceza

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
PFDK'den Mustafa Yumlu'ya 4 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Mustafa Yumlu'ya 4 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Mustafa Yumlu'ya 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle Mustafa Yumlu'ya 4 resmi müsabakadan men ve 7 bin 800 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun ayrıca Yılport Samsunspor'a, Bursaspor müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 4 bin 500 lira, Altınordu'ya da Gençlerbirliği maçında aynı nedenle 6 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kocaelispor'a, Balıkesirspor müsabakasında Kovid-19 tedbirlerine ilişkin talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin lira para cezası kesen kurulun, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ise Eyüpspor maçında stadyuma usulsüz seyirci alınması sebebiyle 26 bin lira para cezasına çarptırdığı aktarıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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