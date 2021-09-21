PFDK'den Mustafa Yumlu'ya 4 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Mustafa Yumlu'ya 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle Mustafa Yumlu'ya 4 resmi müsabakadan men ve 7 bin 800 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun ayrıca Yılport Samsunspor'a, Bursaspor müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 4 bin 500 lira, Altınordu'ya da Gençlerbirliği maçında aynı nedenle 6 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kocaelispor'a, Balıkesirspor müsabakasında Kovid-19 tedbirlerine ilişkin talimatlara aykırılık nedeniyle 16 bin lira para cezası kesen kurulun, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ise Eyüpspor maçında stadyuma usulsüz seyirci alınması sebebiyle 26 bin lira para cezasına çarptırdığı aktarıldı.