PFDK'den Jefferson'a 3, Haddadi'ye 2 maç ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PFDK'den Jefferson'a 3, Haddadi'ye 2 maç ceza

14.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:34
PFDK'den Jefferson'a 3, Haddadi'ye 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK'nin Brezilyalı oyuncusu Jefferson Junior'a 3, Kasımpaşa'nın Tunuslu futbolcusu Oussama Haddadi'yi 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK'nin Brezilyalı oyuncusu Jefferson Junior'a 3, Kasımpaşa'nın Tunuslu futbolcusu Oussama Haddadi'yi 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen 2 oyuncudan Jefferson'a rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para, Haddadi'ye ise rakip futbolcuya karşı ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyeliği'nden istifa eden Cem Emiroğlu'na, sosyal medya hesabından yapmış olduğu ayrımcılık sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 32 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'e sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle 30 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Yukatel Denizlispor ile MKE Ankaragücü'nün 100'er bin, Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 24'er bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Fikri Sağlar Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Ankara Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PFDK'den Jefferson'a 3, Haddadi'ye 2 maç ceza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 19:35:03. #1.14#
title