PFDK'den Günay Güvenç'e 1 maç ceza - Haberler

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PFDK'den Günay Güvenç'e 1 maç ceza

AA, Emrah Oktay - Spor
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PFDK'den Günay Güvenç'e 1 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'e 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'e 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay'a 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Günay Güvenç, Spor, Haberler

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