PFDK'den Günay Güvenç'e 1 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'e 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay'a 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.