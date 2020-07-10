PFDK'den Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Göztepe'ye ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Göztepe'ye ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Göztepe-MKE Ankaragücü müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ev sahibi takım ile konuk ekibin futbolcusu Sedat Ağçay'ın para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, stada giren kişilere ateş ölçümü yapılmaması ve çalışanlarının maske takma zorunluluğuna uymaması gerekçeleriyle Göztepe'ye 48 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın antrenörü Erkan Akkoç'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a maske takma zorunluluğuna uymaması nedeniyle 900 lira, sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 13 bin lira olmak üzere toplam 13 bin 900 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA