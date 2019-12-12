PFDK'den Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 1 maç ceza

12.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 1 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Rumen teknik adama, İttifak Holding Konyaspor maçında rakip taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa'ya akredite alanda yer almasından dolayı 5 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Disiplin kurulunun, çeşitli ihlallerden dolayı Kasımpaşa'ya 48 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a 44 bin lira, Göztepe ve Trabzonspor'a 24 bin lira ceza verdiği açıklandı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un atletik performans antrenörü Mehmet Göker Özdemir'e İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hakemine yönelik davranışları nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira ceza verildiği ifade edildi.

Kurulun ayrıca, Kasımpaşa, BTC Turk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edilmesine hükmettiği kaydedildi.

Kaynak: AA