PFDK'den Galatasaray'a para cezası
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PFDK'den Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.

PFDK'den Galatasaray'a para cezası
15.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında, kulübe tescilli olmayan futbolcularını oynatması ve daha önce aynı hususta uygulanan ihtar cezası dikkate alınarak Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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