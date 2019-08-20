PFDK'den Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.

20.08.2019 16:28
PFDK'den Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 24 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.