PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 24 bin lira para cezası verdi.

PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
10.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Fatih Karagümrük, Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan özel maçlarda tescil edilmeyen futbolcuların oynatılması ve daha önce aynı hususta uygulanan ihtar cezası dikkate alınarak Fenerbahçe'ye 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlık müsabakalarında tescil edilmeyen futbolcuları oynattıkları gerekçesiyle disipline gönderilen Galatasaray, Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'e ihtar cezası uygulandığı aktarıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Eskişehirspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a da aynı gerekçelerle ihtar cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağatay Ulusoy Melisa Aslı Pamuk Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Gökhan Töre Şenol Güneş Burak Yılmaz Lionel Messi
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 18:13:03. #1.14#
title