PFDK'den Denizlisporlu futbolcu Özer Özdemir'e 2 maç ceza
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PFDK'den Denizlisporlu futbolcu Özer Özdemir'e 2 maç ceza

18.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:48
PFDK'den Denizlisporlu futbolcu Özer Özdemir'e 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Denizlisporlu futbolcu Özer Özdemir'e 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yukatel Denizlisporlu futbolcu Özer Özdemir'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Özer Özdemir'e, Süper Lig'de Yukatal Denizlispor'un deplasmanda Gaziantep ile oynadığı karşılaşmada rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği belirtildi.

Yukatel Denizlispor Yardımcı Antrenörü Zafer Özgültekin'e ise aynı maçta müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi maçtan men ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Fraport TAV Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak'ın da Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maçta müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

Kurul, Hes Kablo Kayserispor'a çeşitli gerekçelerle 172 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek'in de Altay ile oynanan maçta müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası aldığı belirtildi.

PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'le ilgili olarak ise TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu başvuru sonucunun beklendiği ve bu nedenle incelemenin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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