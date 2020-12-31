PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

31.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:22
PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta rakip futbolcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

Kurulun, Yeni Malatyaspor'a 24 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 9 bin, İttifak Holding Konyaspor idarecisi Bünyamin Sarıtaş'a da 4 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Çağla Şıkel Eser Yenenler Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Halis Özkahya Fırat Aydınus Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:28:16. #1.14#
title