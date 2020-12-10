PFDK'den Çağdaş Atan'a 2 maç ceza
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PFDK'den Çağdaş Atan'a 2 maç ceza

10.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:11
PFDK'den Çağdaş Atan'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'deki Gençlerbirliği müsabakasında kırmızı kart gören Atan, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Berna Gözbaşı'na 90 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na 2 ayrı ihlalden dolayı toplamda 90 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 52 bin 850 lira para cezası verdi.

Disiplin Kurulu, Gözbaşı'na müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 850 lira, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle de 75 gün hak mahrumiyeti ile 35 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kasımpaşalı Hadergjonaj'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı 2 maçla cezalandırdı.

Kurul, Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Kosovalı oyuncuyu 2 resmi müsabakadan men ederken, 8 bin 500 lira da para cezası kesti.

PFDK, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile ekibindeki Selçuk Şahin'e ise Yukatel Denizlispor maçında akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı ihtar edilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor antrenörü Smit Vlado'ya 1 maç men ve 13 bin lira, Göztepe'nin kaleci antrenörü Bekir Arpacı'ya 2 maç men ve 13 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün görevlisi İlhan Şahin'e de 2 maç menin yanı sıra 26 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Denizlispor Kulübüne toplamda 174 bin lira, Ege temsilcisinin idarecisi Kaan Şanlıkan'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, kulüp görevlisi Mustafa Yakı'ya ise 21 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

TFF 1. Lig cezaları

PFDK, TFF 1. Lig'den 3 futbolcu ve 1 kulübe para cezası kesti.

Kurul, Tuzlaspor'a 12 bin lira, Tuzlasporlu futbolcular Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar ile Eskişehirsporlu futbolcu Tolga Yakut'a 6 bin 500'er lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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