PFDK'den Arda Turan'a 2 maç men cezası
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PFDK'den Arda Turan'a 2 maç men cezası

10.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:28
PFDK'den Arda Turan'a 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, sarı-kırmızılı futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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