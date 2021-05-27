PFDK'den Altay, Samsunspor ve İstanbulspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altay, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altay, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor'a para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Altay ve İstanbulspor'a 12'şer bin, Samsunspor'a ise çeşitli sebeplerden dolayı toplam 98 bin lira para cezası verildi.

Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'na 130 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira, Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun'a da 60 gün hak mahrumiyeti ve 27 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul