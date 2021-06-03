PFDK'den Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası
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PFDK'den Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası

PFDK'den Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'e yükselen Altay, Altınordu ile oynanan play-off finalinde mensuplarının neden olduğu saha olayları ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 24 bin lira para ile cezalandırıldı.

PFDK, Altınordu'nun da mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 12 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul, TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor ile 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da çeşitli nedenlerden dolayı 18'er bin lira para cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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