PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
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PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle Gençlerbirliği'ne 100 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor'a da 24'er bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Göztepe maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in de sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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