PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
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PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

11.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:01
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle MKE Ankaragücü'ne 150 bin lira, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya ise 100'er bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Atakaş Hataysporlu futbolcu Youssouf Kone'ye rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı. Yukatel Denizlisporlu oyuncu Sakıb Aytaç'a da talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 13 bin lira, Tuzlaspor'a 12 bin lira ve Ankaraspor'a ise 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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