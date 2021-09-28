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PFDK'dan Vitor Hugo'ya 2 maç ceza

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PFDK'dan Vitor Hugo'ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Vitor Hugo'ya 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Vitor Hugo'ya 2 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Antalyaspor Kulübü antrenörü Volkan Kazak'ın, 21.09.2021 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 23.09.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe sporcusu Beykan Şimşek'in, 22.09.2021 tarihinde oynanan Göztepe-Hatayspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor sporcusu Vitor Hugo Franchescoli de Souza'nın, 23.09.2021 tarihinde oynanan İH Konyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü hakkında, 22.09.2021 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Gustavo Campanhoro'nun, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Muhammed Eren Arıkan'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Talha Sarıarslan'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

-İHA-

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