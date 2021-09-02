PFDK'dan Sivassporlu Olarenwaju Kayode'ye 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Demir Grup Sivassporlu futbolcu Olarenwaju Kayode'ye 2 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Demir Grup Sivassporlu futbolcu Olarenwaju Kayode'ye 2 maç men cezası verdi.

Kurulun aldığı diğer kararlar şöyle;

1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 28.08.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 12 yaşından küçük kişinin stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi BEKİR ARACI'nın, stadyuma talimatıyla tribün kapısından usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 29.08.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ALTAY Kulübünün, 29.08.2021 tarihinde oynanan ALTAY-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka isim listesini zaman çizelgesine uygun şekilde teslim etmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, top toplayıcıların eldiven ve hijyenik tek kullanımlık bez kullanmamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, stadyuma girecek kişilerin uyması gereken koşullar sağlanmadan stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 27.08.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü ÖMER FARUK MAHİR'in, 27.08.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü ÖMER FIRAT ÇELİK'in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. kaleci antrenörü MUHAMMET KÖSEOĞLU'nun, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi FAHRİ TATAN'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 29.08.2021 tarihinde oynanan B.Ş BLD. ERZURUMSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyum kırmızı alanı dışında görevlendirilen ve aşı takvimini tamamlamayan özel güvenlik görevlilerinin müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırmamalarına rağmen stadyumda görevlendirilmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi AHMET DAL'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BURSASPOR Kulübünün, 28.08.2021 tarihinde oynanan BURSASPOR-EYÜPSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 123, 124, 125 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- EYÜPSPOR Kulübü başkanı MURAT ÖZKAYA'nın, 28.08.2021 tarihinde oynanan BURSASPOR-EYÜPSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ERDAL AKDARI'nın, 29.08.2021 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, 29.08.2021 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan mensuplarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu CEM EKİNCİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- İSTANBULSPOR A.Ş. hakkında, 29.08.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının stadyuma girişlerde maske takılması kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

12- ALTINORDU Kulübü sporcusu MUZAFFER KOCAER'in, 29.08.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. Maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. Maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

13- KOCAELİSPOR Kulübünün, 28.08.2021 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma girecek kişilerin uyması gereken koşullar sağlanmadan stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, yedek kulübesinde bulunan kişilerin aralarında birer koltuk boş bırakılarak oturması kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, top toplayıcıların eldiven takması ve hijyenik tek kullanımlık bez bulundurması kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü hakkında, 28.08.2021 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan kişilerin aralarında birer koltuk boş bırakılarak oturması kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

15- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 29.08.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, stadyuma girecek kişilerin uyması gereken koşullar sağlanmadan stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi ALİ ŞAHİN'nin, talimatlara aykırı eylemi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü idarecisi İSMET BELTAN'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü idarecisi MEHMET SOYLU'nun, akreditasyon kartını kullanarak stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi ERDOĞAN ERYILMAZ'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi ALİ EKİNCİ'nin, akreditasyon kartını kullanarak stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi HASAN CÖMERT'in, akreditasyon kartını kullanarak stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi ALPER GÖKTAŞ'ın, akreditasyon kartını kullanarak stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi MEHMET ANIL AKSOY'un, akreditasyon kartını kullanarak stadyuma usulsüz seyirci aldırmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ başkanı MEVLÜT AKTAN'ın, 29.08.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK TFF 1. Lig müsabakasında, stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı