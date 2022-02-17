PFDK'dan Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti cezası

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kururlu (PFDK), Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçındaki; sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle toplamda 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, Sancak'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 17.02.2022 tarihli kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yayımlanan kararlara göre İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin TL para cezası verildi. PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde;

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına, karar verilmiştir"

Demirören Haber Ajansı - Spor