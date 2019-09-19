PFDK'dan Mohamed Elneny ve Koyede'ye 3 maç ceza

19.09.2019 19:17

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Mohamed Elneny ile Kayode'ye 3 maç men cezası verdi.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:



"Gazişehir Gaziantep'in, 14.09.2019 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Gazişehir Gaziantep sporcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Beşiktaş'ın, 14.09.2019 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş, Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün, 14.09.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor'un, 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor idarecisi Ertuğrul Doğan'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün, 14.09.2019 tarihinde oynanan Keçiörengücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Giresunspor Kulübü'nün, 15.09.2019 tarihinde oynanan İstanbulspor - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Osmanlıspor idarecisi Mehmet Davarcı'nın, 15.09.2019 tarihinde oynanan Bursaspor - Osmanlıspor TFF 1. Lig müsabakasında, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 150 gün hak mahrumiyeti ve 33 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının ihlal ettiği cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,



Balıkesirspor Kulübü'nün, 13.09.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor - Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün doğu F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adanaspor'un, 15.09.2019 tarihinde oynanan Adanaspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney maraton üst F, G, güney kale arkası D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Adanaspor'un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adana Demirspor Kulübü'nün, 15.09.2019 tarihinde oynanan Adanaspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası misafir B, C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA