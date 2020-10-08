PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası
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PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

08.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:54
PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'ya 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'ya 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Gaziantep FK'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'ya, 1 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul ayrıca, Yukatel Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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