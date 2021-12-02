PFDK'dan İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza

Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası

- Necip Uysal'a 2 maçtan men

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Göztepe maçında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasına çarptırılırken, Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası aldı.

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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